Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag stärker

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 90,10 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 90,18 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.950 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Mit einem Zuwachs von 33,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 79,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2023). Abschläge von 12,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 130,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.092,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umsetzen können.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 01.02.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 4,72 USD je Aktie aus.

