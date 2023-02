Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Mittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 12:05 Uhr 0,7 Prozent. Bei 87,24 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.279 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,70 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 8,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 129,63 USD angegeben.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.048,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD in den Büchern standen.

Am 25.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,16 USD im Jahr 2023 aus.

