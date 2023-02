Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag Verlust reich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 04:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 85,90 EUR abwärts. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,84 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.565 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 130,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2022). Mit einem Zuwachs von 34,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 7,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 129,63 USD angegeben.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,16 USD je Aktie.

