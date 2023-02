Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:02 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 86,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 86,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,76 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 750 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 130,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 8,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,63 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 76.048,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75.325,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

