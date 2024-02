Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Freitagnachmittag positiv

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 144,24 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 144,24 USD zu. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 144,68 USD. Bei 143,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.062.081 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 153,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2024). Mit einem Zuwachs von 6,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 62,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 156,13 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 86.310,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 76.048,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

