Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 132,66 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 132,66 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 132,36 EUR ab. Bei 133,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 3.218 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,42 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,58 EUR am 13.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 86.310,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

