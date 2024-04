Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Dienstagnachmittag

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 157,71 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 158,27 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 156,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.212.458 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 160,22 USD. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 1,59 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 102,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,92 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,75 USD.

Am 30.01.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent auf 86,31 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

