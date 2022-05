Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich um 23.05.2022 16:22:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 2.055,50 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.084,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.042,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2.080,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.325 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 23,94 Prozent zulegen. Am 22.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1.885,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3.335,71 USD.

Am 26.04.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 24,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 26,29 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 68.011,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 55.314,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2022 erfolgen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 133,97 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Hot Stocks heute: Signal der Woche: SAP - Höreraktie: Alphabet

NVIDIA-Aktie, Apple-Aktie & Co: In diese US-Werte hat die Deutsche Bank im ersten Quartal investiert

Marktforscher: Apples iPhone-Marktanteil in Nordamerika erreicht in Q1 51 Prozent - Apple-Aktie leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com