Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Um 16:08 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 123,68 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,60 USD nach. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.857.589 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 126,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 2,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 32,62 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 69.787,00 USD gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,40 USD je Aktie belaufen.

