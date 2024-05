Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 176,50 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 176,50 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 178,25 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 176,46 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 177,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 856.911 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 178,77 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 1,29 Prozent wieder erreichen. Am 12.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,36 USD. Abschläge von 34,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,320 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,75 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 7,53 USD je Aktie aus.

