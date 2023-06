Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag mit Einbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:02 Uhr 0,4 Prozent auf 122,60 USD. Zuletzt wechselten 24.193 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 32,02 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,75 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 69.787,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.011,00 USD umgesetzt.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

