Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 121,52 USD abwärts. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 121,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,36 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.761.839 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2023 markierte das Papier bei 129,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.787,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 68.011,00 USD eingefahren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,41 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

