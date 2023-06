Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:16 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 112,44 EUR. Bei 112,54 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,00 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 6.756 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,50 EUR an. 7,17 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,02 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,75 USD aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 69.787,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Aktienmarkt-Rally: Erfolgreicher Wall-Street-Bulle prognostiziert Expansion statt Rezession

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie sinkt: Google Street View macht wieder Bilder in Deutschland - Bürger haben Widerspruchsrecht

Alphabet-Aktie tiefer: Kartellamt sieht bei Google wettbewerbsgefährdendes Verhalten im Auto-Infotainment-Bereich