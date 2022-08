Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 114,34 EUR nach. Bei 114,04 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 114,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.043 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 15,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 19,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 575,71 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 69.685,00 USD gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,22 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

