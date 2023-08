Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag ins Plus

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 129,78 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 11:57 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 129,78 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.228 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 29.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,74 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 2,96 Prozent niedriger. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,63 USD.

Am 26.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

