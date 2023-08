Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Nachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 132,11 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 132,11 USD. Bei 132,36 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,23 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 5.532.455 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,74 USD) erklomm das Papier am 29.07.2023. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 1,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 36,92 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 74.604,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.685,00 USD umgesetzt.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,66 USD fest.

