Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 119,26 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:18 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 119,26 EUR zu. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 119,74 EUR zu. Bei 119,24 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 984 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 121,34 EUR markierte der Titel am 17.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,74 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 49,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 146,63 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2023. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,66 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

