Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 164,27 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 164,27 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 165,47 USD. Bei 164,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 995.098 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 191,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). Mit einem Zuwachs von 16,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 26,82 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 204,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 23.07.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,91 USD gegenüber 1,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 84,64 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 74,60 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,64 USD fest.

