Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 251,76 USD abwärts. Bei 251,20 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,06 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.568.367 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 256,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 1,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Mit Abgaben von 44,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,537 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,17 USD aus.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

