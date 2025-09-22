Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagnachmittag tiefer
Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 251,76 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 251,76 USD abwärts. Bei 251,20 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,06 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.568.367 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 256,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 1,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Mit Abgaben von 44,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,537 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,17 USD aus.
Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.
In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie
Aktien von Tesla & Alphabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas
xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht
Apple-Aktie im Blick: iKonzern bereitet angeblich umfassende Siri-Transformation für 2026 vor
Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.05.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2019
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.2008
|Google sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.2008
|Google ausgestoppt
|Nasd@q Inside
|16.03.2007
|Google Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|08.03.2006
|Google im intakten Abwärtstrend
|Der Aktionär
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen