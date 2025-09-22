DAX23.644 +0,5%ESt505.483 +0,8%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.552 +0,4%Nas22.738 -0,2%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1791 -0,1%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
NORMA-Aktie schwächer: Wassermanagement-Sparte in die USA wird verkauft NORMA-Aktie schwächer: Wassermanagement-Sparte in die USA wird verkauft
Disney-Aktie legt zu: Kimmel-Show kehrt zurück Disney-Aktie legt zu: Kimmel-Show kehrt zurück
Kursentwicklung im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

23.09.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 251,76 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
213,75 EUR 0,50 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 251,76 USD abwärts. Bei 251,20 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,06 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.568.367 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 256,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 1,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Mit Abgaben von 44,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,537 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,17 USD aus.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Aktien von Tesla & Alphabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas

xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht

Apple-Aktie im Blick: iKonzern bereitet angeblich umfassende Siri-Transformation für 2026 vor

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen