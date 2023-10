Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Verlusten

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 126,92 EUR.

Um 12:03 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 126,92 EUR ab. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 126,54 EUR. Bei 127,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.280 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,70 EUR) erklomm das Papier am 12.10.2023. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 5,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 59,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 25.07.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Teenager schauen lieber YouTube statt Netflix: Die neuesten Streaming-Trends im Überblick

Analysten skeptisch: Der KI-Hype klingt ab - ist die Technologie überbewertet?

"S&P 500 wird vorerst kein neues Hoch markieren": Fondsmanager Leon Cooperman sieht Börsenlage kritisch - was er Anlegern rät