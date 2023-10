Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 135,03 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 135,03 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,96 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.048.283 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 38,28 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.07.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 74.604,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.685,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,69 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

