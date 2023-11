Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tritt am Mittag auf der Stelle

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 138,44 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 01:59 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 138,44 USD. Bei 139,42 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 137,48 USD nach. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 137,47 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 17.820.456 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 141,22 USD. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (84,86 USD). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 63,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.693,00 USD – ein Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Aktie aus.

