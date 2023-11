Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 138,44 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 01:59 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 138,44 USD. Bei 139,42 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 137,48 USD. Bei 137,47 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 17.820.456 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 141,22 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 2,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,86 USD am 07.01.2023. Mit Abgaben von 38,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.693,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

