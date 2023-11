Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Mit einem Wert von 138,44 USD bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich um 01:59 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 138,44 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 139,42 USD aus. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 137,48 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,47 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.820.456 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 141,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 1,97 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,86 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,70 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

