Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 83,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 83,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.144 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. 38,49 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,46 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,43 USD.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.092,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

