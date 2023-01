Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag leichter

Um 04:22 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 90,81 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 90,09 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 91,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.778 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 32,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,77 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 13,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.092,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 65.118,00 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,72 USD fest.

