Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 90,95 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 90,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,20 EUR. Zuletzt wechselten 1.982 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 32,69 Prozent Luft nach oben. Bei 79,77 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Alphabet A (ex Google) dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,72 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

