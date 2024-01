Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 148,19 USD.

Um 12:04 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 148,19 USD zu. Zuletzt wechselten 31.267 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 148,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2023 Kursverluste bis auf 88,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 40,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 152,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 04.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

