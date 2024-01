Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 136,08 EUR.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:18 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 136,08 EUR. Bei 136,48 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 135,72 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 4.392 Aktien.

Bei 136,48 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 83,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 38,58 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 152,29 USD angegeben.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,00 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 04.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Februar 2024

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?

Gewinnmitnahmen bei Meta-Aktie: Facebook-Mutter Meta klopft an Tür zu "Billionen-Dollar-Club" - auch NVIDIA und Microsoft mit neuen Rekorden