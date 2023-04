Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 105,55 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 19.279 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,65 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,00 USD.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

