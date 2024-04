Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 158,36 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 158,36 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 159,00 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 157,18 USD. Bei 157,52 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.257.026 Stück.

Am 13.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 27.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 102,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 156,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 86,31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 76,05 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024 präsentieren. Am 29.04.2025 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,83 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

