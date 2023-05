Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag in Rot

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 122,04 USD abwärts. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 25.748 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 126,43 USD. Gewinne von 3,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 31,71 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,75 USD.

Am 25.04.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 69.787,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,40 USD fest.

