Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Abschlägen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 121,14 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 120,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,00 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.206.948 Stück gehandelt.

Am 23.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 126,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 4,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,20 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 130,75 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie verdient. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

