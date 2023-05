Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Einbußen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 113,72 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 112,76 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 113,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.121 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 120,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 79,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 42,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 130,75 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 69.787,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.011,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,40 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Einige Anpassungen: So investierte Bill Ackman im ersten Quartal 2023

Robotaxis der Google-Tochter Waymo kommen auf Uber-Plattform - Uber- und Alphabet-Aktien dennoch tiefer

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie tiefer: Google muss Artikel nur bei Nachweis von Falschangaben löschen