Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 174,15 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 174,15 USD. Bei 175,66 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 175,12 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 900.983 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 178,77 USD. Dieser Kurs wurde am 21.05.2024 erreicht. 2,65 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,36 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,320 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 176,75 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 23.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,53 USD fest.

