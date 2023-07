Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Mittag an

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 120,76 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 120,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 26.047 Stück.

Am 08.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,04 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 6,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Mit einem Kursverlust von 30,99 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 134,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.787,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,43 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

