Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 108,16 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 09:21 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 108,38 EUR. Bei 108,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.621 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 120,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 10,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,21 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 134,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 1,23 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.787,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD in den Büchern standen.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

