Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag freundlich

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 134,10 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 134,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 27.388 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,74 USD an. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 0,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 74.604,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.685,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Diese US-Aktien befinden sich im zweiten Quartal 2023 im Portfolio der UBS

Universal Music-Aktie leichter, Alphabet-Aktie im Plus: Universal Music und YouTube planen Patnerschaft bei Künstlicher Intelligenz

Alphabet-Aktie im Plus: Google startet zweiten deutsche Cloud-Standort