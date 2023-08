Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 132,59 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 132,59 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 134,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,89 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.790.672 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 134,25 USD markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 37,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,63 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

