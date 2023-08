Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 123,42 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 123,42 EUR. Bei 123,88 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 122,98 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.719 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 123,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,81 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 35,33 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,63 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,66 USD im Jahr 2023 aus.

