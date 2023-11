Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 138,45 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich um 12:02 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 138,45 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 10.485 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 141,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 1,96 Prozent niedriger. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,71 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 USD.

Am 24.10.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 6,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

