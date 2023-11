Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 137,07 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 137,07 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 136,97 USD. Bei 138,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.190.315 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 141,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 3,03 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,86 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 61,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 6,69 USD je Aktie aus.

