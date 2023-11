Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 126,92 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 126,92 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 09:21 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 126,98 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 126,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,98 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.156 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 5,34 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,12 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 148,71 USD an.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,69 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

