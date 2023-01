Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Mittag auf rotes Terrain

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 12:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 88,90 EUR ab. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 88,77 EUR ein. Bei 89,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 14.844 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 34,21 Prozent niedriger. Bei 79,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent auf 69.092,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

