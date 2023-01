Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag im Minus

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 4,9 Prozent auf 86,68 EUR. Bei 86,38 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.740 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 8,66 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 132,13 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.02.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Alphabet A (ex Google)-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

