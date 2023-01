Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 89,02 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.905 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 134,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 34,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 79,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,00 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 69.092,00 USD gegenüber 65.118,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 02.02.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

