Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,4 Prozent auf 150,82 USD zu.

Um 16:08 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 150,82 USD zu. Bei 150,94 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 150,00 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.803.720 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 150,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 0,08 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,58 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 41,27 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 152,29 USD.

Am 25.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.693,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.092,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 04.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie im Plus: Google schafft Drittanbieter-Cookies ab - "Cookieless Future"?

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Google schafft Cloud-Wechselgebühren ab - und schießt gegen Konkurrent Microsoft

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?