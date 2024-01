Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 136,98 EUR zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 136,98 EUR. Bei 137,10 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 136,80 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.276 Stück gehandelt.

Bei 137,48 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 0,36 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 152,29 USD aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.693,00 USD im Vergleich zu 69.092,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 04.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

