Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag tiefer

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 176,68 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 176,68 USD nach. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 176,58 USD. Bei 178,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.218.905 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 207,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 130,67 USD ab. Mit Abgaben von 26,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,662 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 214,14 USD.

Am 04.02.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96,45 Mrd. USD – ein Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple-Aktie, Google-Aktie und NVIDIA-Aktie uneins: KI-Investitionspläne und mögliche EU-Kartellklage bewegen US-Tech-Aktien

NVIDIA-Aktie am Wendepunkt? Warum die Quartalszahlen einen Kursrutsch auslösen könnten

Kahlschlag bei Tech-Größen im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalios Ex-Fonds im vierten Quartal 2024