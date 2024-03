Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 149,10 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 149,10 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 147,84 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,00 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.807.908 Aktien.

Am 30.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 3,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,75 USD am 29.03.2023. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 49,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 86.310,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.048,00 USD in den Büchern standen.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,79 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Ist eine Blase rund um die NVIDIA-Aktie entstanden? - Ein Analyst widerspricht

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus